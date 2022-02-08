Экс-главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал перспективы Максима Цветкова на Олимпиаде-2022 в Пекине. Наставник считает, что больше всего шансов на золото у спортсмена в масс-старте.

В индивидуальной гонке Цветков занял четвертое место. Биатлонист не закрыл последнюю 20-ю мишень на последнем рубеже.

«Максим уже обеспечил себе участие в масс-старте – четвертое место в индивидуальной гонке это гарантирует, он там побежит. Так что там он точно сможет побороться за золотую медаль», – цитирует Хованцева Sport24.

Цветков пропускал три года на Кубке мира, начиная с сезона 2018/19. На Олимпиаду в Пекине он смог отобраться на заключительном этапе подготовки, на соревнованиях в Германии.