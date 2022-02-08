«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Бернли» сегодня, 8 февраля. В стартовый состав гостей не попал португальский нападающий Криштиану Роналду.

Встреча 24-го тура АПЛ стартует в 23:00 по московскому времени.

Команды появятся на поле в следующих составах:

«Бернли»: Поп, Робертс, Тарковски, Ми, Питерс, Корне, Вествуд, Браунхилл, МакНил, Родригес, Верхорст.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Мактоминей, Рэшфорд, Фернандеш, Санчо, Кавани.

Известно, что Роналду недоволен работой немецкого наставника. Он продолжает выступать против назначения специалиста постоянным главным тренером.

Португалец пока не уверен, что продолжит выступления за «красных дьяволов» в случае продления контракта с Ральфом Рангником.