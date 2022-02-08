Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отсутствие замен в команде после отказа Александра Большунова от спринта. По словам наставника, никто не был идеально готов к этой коньковой дистанции.

Олимпийский чемпион пропускал спринт по собственной инициативе. Бородавко отметил, что Большунов захотел сосредоточиться на более важных стартах.

«К сожалению, разговор с Александром Большуновым произошёл очень поздно. Можно было что-то менять, но спортсмены уже проделали тренировочную работу, не было специальной подводки к спринту. Так и решили оставить четвертое место вакантным», – цитирует Бородавко Metaratings.ru.

В прошедшей спринтерской гонке бронзу завоевал Александр Терентьев. Артем Мальцев стал пятым в финале, а Сергей Устюгов выбыл на стадии полуфинала.