Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что восстановился после заболевания коронавирусом. Также он высказался о прошедшем уик-энде звезд НХЛ.

Ранее сообщалось, что игрок выведен из ковид-протокола и присоединился к общей группе на тренировках.

«Наблюдал ли я за звёздным уик-эндом? Да, всё равно делать нечего было. Конечно, смотрел. Безусловно, я и сам хотел сыграть в Матче звёзд. И точно так же перед этим я хотел сыграть с «Эдмонтоном», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в шоу звёзд НХЛ другой российский хоккеист Кирилл Капризов сделал пародию на Александра Овечкина. Капитан «Вашингтона» остался доволен этим перформансом на льду.