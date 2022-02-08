Олимпийский чемпион-2018 в эстафетной гонке, шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон оценил выступление в индивидуальной гонке на Играх-2022 в Пекине.

На 20-километровой дистанции спортсмен финишировал 30-м, допустив три промаха на огневых рубежах. Победу в гонке одержал лидер общего зачета Кубка мира сезона 2021/22 француз Кентен Фийон Майе.

«Это было нехорошо», – написал Самуэльссон на странице в Instagram.

В смешанной эстафете его команда заняла четвертое место.

Игры в Пекине – вторые для шведского атлета. В 2018 году в Южной Корее он стал обладателем золота в составе мужской эстафеты, серебра – в гонке преследования. Также Самуэльссон был четвертым в индивидуальной дисциплине и 14-м в спринте.