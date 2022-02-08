Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор отметил очередную встречу с канадским исполнителем Джастином Бибером во время отпуска. Спортсмен поделился совместными фотографиями в социальной сети.

Представитель смешанных единоборств опубликовал десяток фотографий с Багамских островов в Instagram.

«Сегодня я снова столкнулся с Джастином. На Багамах! Он всегда появляется из ниоткуда. Как же я люблю этого паренька! Да благословит тебя Господь, брат мой, как всегда был рад тебя видеть», – подписал серию кадров Макгрегор.

Ирландец провел свой последний бой в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В итоговом поединке Макгрегор сломал ногу, а победу одержал Дастин Порье.