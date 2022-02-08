Саночница Татьяна Иванова, лыжник Александр Терентьев, сноубордист Вик Уайлд принесли три бронзы в копилку сборной России на Олимпиаде в Пекине. Биатлонист Максим Цветков остался в выстреле от медали индивидуальной гонки. Самые интересные новости спорта за 8 февраля – в традиционном дайджесте NVsport.

Саночница Татьяна Иванова завоевала историческую бронзу Олимпиады-2022

Российская спортсменка Татьяна Иванова заняла третье место в заездах саночниц на олимпийской трассе в Пекине-2022. Медаль стала первой в истории страны в одиночных женских санях.

Терентьев выиграл бронзу Олимпийских игр в спринте, победа — у Клэбо

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо стал олимпийским чемпионом в коньковом спринте на Играх в Пекине, выиграв финальный забег. Бронза — у 22-летнего российского лыжника Александра Терентьева.

Вик Уайлд объявил о завершении карьеры после завоевания бронзы на Олимпиаде в Пекине

Российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд объявил о решении завершить спортивную карьеру после медали на Играх-2022 в Пекине в паралллельном гигантском слаломе.

Чен выиграл короткую программу на Олимпиаде в Пекине, Семененко — седьмой

Американский фигурист Нейтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Лучший из российских фигуристов — Евгений Семененко, он набрал 95,76 балла и пока идет 7-м. Марк Кондратюк пока идет 15-м, Андрей Мозалев — 23-м.

Стала известна причина отмены церемония награждения фигуристов на Олимпиаде

Награждение медалями по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских Играх-2022 в Пекине перенесли на неопределенный срок из-за положительных тестов на коронавирус.

Фийон-Майе выиграл золото Олимпиады в индивидуальной гонке, Цветков — в трех секундах от бронзы

В шаге от подиума остановился Максим Цветков, норвежцу он проиграл чуть более трех секунд, промахнувшись последним выстрелом.

Хачанов вслед за Рублевым пробился во второй круг турнира в Роттердаме

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Алексея Попырина из Австралии в первом раунде турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В решающем сете победитель смог превзойти соперника на матчболе.

Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус и возобновит тренировки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус. Теперь россиянин возобновит тренировки и продолжит идти на рекорд по забитым шайбам.

Степанова/Букин официально вылетают на Олимпиаду в Пекин 8 февраля

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в паре с Иваном Букиным, рассказала о том, что они вылетят в Пекин для участия в Олимпиаде сегодня, 8 февраля.