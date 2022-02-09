Российская фигуристка Александра Трусова с двумя ошибками откатала прогон произвольной программы на дневной олимпийской тренировке сегодня, 8 февраля.

О прыжковом контенте тренировки сообщает журналист Джеки Вонг в своем «Твиттере». В прогоне из элементов ультра-си фигуристка сделала чисто четверной флип, а также два каскада с четверным лутцем во второй половине программы. В первой половине Трусова упала с четверного сальхова и приземлила четверной тулуп с тяжелым выездом. Также у фигуристки было падение на тройном лутце.

Вне прогона фигуристка отрабатывала все имеющиеся у нее прыжки ультра-си, включая несколько попыток тройного акселя. Одна из четырех оказалась удачной, с двух Трусова упала, одну приземлила в поворот.

Соревнования женщин на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.