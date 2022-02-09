Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева встретилась со своими бывшими тренерами Брайаном Орсером и Трейси Уилсон, а также с бывшим одногруппником Джейсоном Брауном на Олимпиаде в Пекине.

Фотографию Медведевой, общающейся с Орсером, Уилсон и Брауном, выложил в своем телеграм-канале журналист Анатолий Самосвалов. С бывшими тренерами фигуристка не виделась два года.

С 2018 по 2020-й год Евгения Медведева тренировалась в Канаде в «Крикет Клабе» под руководством Брайана Орсера. В 2020-м году из-за карантинных ограничений она не могла вернуться в страну, чтобы тренироваться, спортсменка вернулась в группу к Этери Тутберидзе. Также в это время перестал тренироваться у Орсера японец Юдзуру Ханю, он находился в Японии.