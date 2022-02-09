Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на информацию о возможных проблемах с тестами у российского фигуриста, участвовавшего в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Слова Мишина цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«У меня нет информации. Даже если бы она была, я бы её не сказал. Я не знаю ничего. Это очень деликатное дело, по нему не надо задавать вопросов», — отметил Мишин.

Ранее данные о проблемах с допинг-тестом у кого-то из команды России на Олимпиаде-2022 сообщил портал Inside The Games. Вчера, 8 февраля, должна была состояться церемония награждения медалями победителей и призеров турнира, но она была отложена на неопределенный срок. По официальной информации от МОК, возникли какие-то юридические вопросы.