Сборную России по фигурному катанию могут лишить золота в командном турнире из-за положительного допинг-теста у одного из фигуристов. Церемонию награждения отложили на неопределённый срок до разбирательств. NVsport следит за развитием ситуации с фигурным катанием на Олимпиаде.

11:18. Татьяна Тарасова не верит в положительный допинг-тест у российских фигуристов: «Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию!».

11:02. На дневные тренировки на льду не вышли четверо участников командного турнира по фигурному катанию — Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

10:36. Тренер Алексей Мишин очень обтекаемо прокомментировал ситуацию: «У меня нет информации. Даже если бы она была, я бы её не сказал. Я не знаю ничего. Это очень деликатное дело, по нему не надо задавать вопросов». Ученик Мишина Евгений Семененко не принимал участие в командном турнире.

10:27. В Госдуме дали уклончивый комментарий на этот счёт. Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил: «Необходимо дождаться официальных заявлений. Заявления должны быть обоснованы, и подтверждены фактами. Что я подразумеваю под фактами мы понимаем — результаты вскрытой пробы».

10:15. В МОК дали первый комментарий: «Делаем все, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. В нее вовлечены атлеты, которые выиграли медали».

10:03. Более подробно информацию о допинг-тесте, перераспределении медалей и дисквалификации вы можете изучить в нашей статье:

9:56. Врач сборной России Александр Озеров на вопрос, ставят ли его в известность о сомнительных тестах, ответил: «Нет» и положил трубку.

9:42. Пресс-атташе Федерации фигурного катания России Ольга Ермолина комментировать ситуацию отказалась: «Без комментариев. Ничего не могу сказать».

9:16. Появилась информация, что один из российских фигуристов сдал положительную допинг-пробу. По данным Inside the Games, речь идёт о тесте на наркотики, сданном ещё до старта Олимпиады. Имя спортсмена (или спортсменки) не называется.

Вторник. Церемонию награждения в командном турнире Олимпиады отложили на неопределённый срок. По предварительным данным причиной был положительный ковид-тест у американца Винсента Чжоу. Однако позднее в МОК сообщили, что речь идёт о срочных юридических процедурах.