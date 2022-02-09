Российский тренер по фигурному катанию, чемпионка мира Мария Бутырская высказалась о ситуации с откладыванием церемонии награждения фигуристов и информации о сомнительном допинг-тесте у кого-то из сборной России.

Слова Бутырской цитирует «Чемпионат«.

«Сомневаюсь, что ребята приехали в такой ситуации на Олимпиаду с допингом. Им как всегда нужно сделать остановку. Нам опасаться не надо, все будет хорошо», — отметила Бутырская, добавив, что реагировать на все нужно спокойно, поскольку российская команда выиграла турнир честно и была на голову выше остальных команд.

«Фигуристам допинг ничем не поможет, если ты не умеешь прыгать, кататься и все оттачивать на тренировках», — отметила Бутырская.

Ранее информацию о сомнительном тесте и откладывании награждения сообщил портал Inside The Games.