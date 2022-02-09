Четверо участников олимпийского командного турнира из сборной России по фигурному катанию не вышли на официальные ледовые тренировки сегодня, 9 февраля.

На тренировке девушек на запасном катке работали только Анна Щербакова и Александра Трусова (не принимали участие в команднике), Камилы Валиевой на занятии не было, хотя ее музыку для произвольной программы включали.

На занятии пар отсутствовали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на тренировке мужчин-одиночников не было Марка Кондратюка: вчера, 8 февраля, он катал короткую программу, а уже завтра, 10 февраля, ему предстоит выступать с произвольной программой в личном турнире.

Сегодня портал Inside The Games сообщил, что награждение фигуристов отложено из-за того, что у кого-то из российской команды возникли проблемы с тестом на допинг перед Олимпиадой.

Валиеву, Кондратюка и других лишают золота Олимпиады из-за допинга. Live!