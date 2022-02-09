Стал известен состав сборной России на первый матч группового турнира Олимпиады-2022 против Швейцарии. Место в воротах занял Иван Федотов, голкипер СКА Александр Самонов — запасной. Единственный полевой игрок петербуржцев Никита Гусев выйдет в первом звене.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Федотов (Самонов); Никишин – Нестеров, Гусев – Шипачев – Григоренко; Елесин – Яковлев, Галиев – Грицюк – Семенов; Телегин – Войнов, Воронков – Карнаухов – Слепышев; Шарипзянов, Ткачев – Андронов – Чибисов, Каюмов.

Матч Россия — Швейцария стартует в 11:40 по московскому времени.