Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о том, почему ее ученики Анастасия Мишина и Александр Галлямов не вышли на официальную тренировку на Олимпиаде 9 февраля.

Слова Москвиной цитирует портал «Чемпионат».

«Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лёд, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное надо узнавать в официальных источниках», — сказала Москвина.

Напомним, также сегодня на тренировках на запасном катке не было Камилы Валиевой и Марка Кондратюка.

Ранее портал Inside The Games сообщил о том, что награждение победителей и призеров командного турнира откладывается из-за проблем с допинг-тестом у кого-то из российских участников.

Валиеву, Кондратюка и других лишают золота Олимпиады из-за допинга. Live!