Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном лишении России золота Олимпиады в командном турнире по фигурному катанию. Утром в СМИ появилась информация, что один из фигуристов нашей сборной сдал сомнительный допинг-тест.

По данным Inside the Games, тест был сдан до Олимпиады в Пекин, и, возможно, речь идёт о наркотиках.

«Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг-пробы?» — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

Валиеву, Кондратюка и других лишают золота Олимпиады из-за допинга. Live!