Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался насчет информации о том, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию откладывается из-за проблемы с допинг-тестом у одного из российских участников.

Слова Лакерника цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», — сказал Лакерник.

Напомним, портал Inside The Games сообщил, что награждение фигуристов отложено из-за того, что у кого-то из российской команды возникли проблемы с тестом на допинг перед Олимпиадой.

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