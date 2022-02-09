На Олимпиаде-2022 стартовал матч группового турнира по хоккею среди мужчин Россия — Швейцария. Алексей Жамнов выпустил на игру следующий состав:

Федотов (Самонов); Никишин – Нестеров, Гусев – Шипачев – Григоренко; Елесин – Яковлев, Галиев – Грицюк – Семенов; Телегин – Войнов, Воронков – Карнаухов – Слепышев; Шарипзянов, Ткачев – Андронов – Чибисов, Каюмов.

Последний раз сборная России играла против команды Швейцарии в 2021-м году на чемпионате мира. Тогда российские хоккеисты обыграли соперников со счетом 4:1. Также в 2021-м году прошло два товарищеских матча Россия — Швейцария при подготовке команды к ЧМ-2021, обе встречи выиграла команда Швейцарии.

Также в одной группе со сборной России на олимпийском хоккейном турнире находятся сборные Чехии и Дании, которые проведут свой матч позднее.