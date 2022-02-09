Американская журналистка Кристин Бреннан задалась вопросом, почему Марк Кондратюк не принял участие в сегодняшней утренней тренировке на Олимпиаде-2022.

Она обратила внимание, что Кондратюк, Камила Валиева и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов пропустили сегодняшнюю тренировку.

«Один из моих источников задаётся вопросом: почему Кондратюк не был на сегодняшней тренировке. Завтра он катает произвольную программу. Другие могли пропустить занятие, поскольку их соревнования будут позднее», — написала Бреннан в Твиттере.

Сегодня появилась информация, что сборную России по фигурному катанию могут лишить золота Олимпиады в команде из-за положительной допинг-пробы одного из фигуристов. Кондратюк, Валиева и Мишина с Галлямовым, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступали в командном турнире.

Валиеву, Кондратюка и других лишают золота Олимпиады из-за допинга. Live!