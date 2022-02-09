Мужская сборная России по хоккею продолжает обыгрывать команду Швейцарии в стартовом матче зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Игра проходит в Пекине на стадионе «Национальный», счёт в матче после второго периода 1:0 в пользу команды России.

Еще в первом периоде российскую команду вывел вперёд своей шайбой Антон Слепышев. Шайба была заброшена при игре в равных составах с передачи Кирилла Семенова.

Во втором периоде обе команды отличиться не смогли. В середине игрового отрезка практически в один момент в составе России были удалены Дмитрий Воронков и Павел Карнаухов, а в команде Швейцарии — Мирко Мюллер, Андрес Амбюль и Янник Вебер.

Напомним, сборная России выступает на Олимпиаде в Пекине под именем «Команда Российского Олимпийского комитета» в связи с санкциями WADA.