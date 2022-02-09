Спортивный юрист Артём Пацев объяснил, что сборную России по фигурному катанию не имеют права автоматически лишать золотой медали Олимпиады-2022. Ранее в СМИ появилась информация, что допинг-проба одного из фигуристов сборной показала положительный результат. По данным источника, речь идёт о пробе, взятой ещё до старта Олимпиады, причём в ней, возможно, обнаружен наркотик.

«Автоматическое аннулирование результата команды подразумевается только в том случае, если положительная проба взята в период данного соревнования, — цитирует «Чемпионат» Пацева. — Если речь идёт о пробе до Олимпиады, как в нашем случае, то автоматическое аннулирование уже не попадает под данный случай. А дальше вариантов развития событий так много, что о них нет смысла говорить».

В командном турнире Олимпиады выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Валиеву, Кондратюка и других лишают золота Олимпиады из-за допинга. Live!