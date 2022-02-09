Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на новости о проблемах с допинг-тестом у кого-то из российских фигуристов, выигравшего золото на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Слова Пескова цитирует агентство ТАСС.

«Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте все-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ», — заявил представитель Кремля журналистам.

По мнению Пескова, сначала необходимо дождаться разъяснений или от спортивных чиновников, или от самого Международного олимпийского комитета.

Напомним, портал Inside The Games сообщил, что награждение фигуристов отложено из-за того, что у кого-то из российской команды возникли проблемы с тестом на допинг перед Олимпиадой.

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