Российский журналист, бывший член сборной России по конькобежному спорту Сергей Лисин прокомментировал ситуацию с информацией о проблемах с допинг-тестом в сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

Портал Insidethegames сообщил о том, что именно из-за этого откладывается награждение медалями победителей и призёров командного турнира по фигурному катанию.

«Ряд людей пишет мне, что марихуана. В таком случае дам уточнение – несмотря на то, что санкции за марихуану сильно ослабили в текущей версии Кодекса, результат все равно будет аннулирован, если проба была взята в Соревновательный период», — отметил Лисин в своем телеграм-канале «Голый спорт».

Также Лисин подчеркнул, что нюансы командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде скрываются в определении соревновательного периода — он может считаться для каждого спортсмена отдельно исходя из даты, когда именно каждый из фигуристов катает командник.

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