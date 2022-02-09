Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась по поводу ситуации с допинг-пробой у российского фигуриста на Олимпиаде-2022. Ранее СМИ сообщили, что сборная России может лишиться золота в командном турнире из-за положительной пробы. При этом источник сообщал, что речь идёт о наркотиках, а проба была взята до старта Олимпиады. Спортивный журналист Сергей Лисин сообщил, что речь, скорее всего, идёт о марихуане.

«Надо понять, когда была отобрана проба и были ли после нее чистые пробы, — приводит Спорт24 слова Анны Анцелиович. — Если проба была отобрана не в Олимпийской деревне или за пару дней до соревнований, то тогда можно попытаться спасти результаты команды. По причине того, что результат не был достигнут за счет запрещенной субстанции, находящейся в организме спортсмена».

Она отметила, что при аннулировании результата одного спортсмена будет дисквалифицирована вся команда. При этом юрист напомнила, что с прошлого года ВАДА смягчило наказание за марихуану.

«Если это марихуана и после нее были чистые пробы, то спасти результат можно, но не избежать дисквалификации», — пояснила Анцелиович.

В командном турнире Олимпиады выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Стартовал турнир 4 февраля, таким образом, соревновательным считается период, начиная с 23:59 3 февраля. При этом Сергей Лисин предполагал, что счёт могут начать вести и с более поздней отметки — первого выступления конкретного спортсмена.

Валиеву, Кондратюка и других лишают золота Олимпиады из-за допинга. Live!