Союз биатлонистов России (СБР) объявил составы на мужской и женский спринт на Олимпиаде-2022.

У женщин гонку побегут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Евгения Буртасова пропустит старт.

Женский спринт состоится 11 февраля, начало — в 12:00 по московскому времени.

В мужском спринте за медали попробуют побороться Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Карим Халили на гонку не выйдет.

Мужской спринт стартует ровно через сутки после женского: 12 февраля в 12:00 по Москве.

На Олимпиаде-2022 состоялись пока три забега у биатлонистов: смешанная эстафета, мужская и женская индивидуальные гонки. У России есть бронза в миксте.