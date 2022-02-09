Мужская сборная России по хоккею с минимальным счётом смогла обыграть команду Швейцарии на старте турнира в рамках Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Игра состоялась на стадионе «Национальный» в Пекине и завершилась со счётом 1:0 в пользу российских хоккеистов.

Итоговый результат был обеспечен уже в концовке первого периоде: на заключительной минуте смог отличиться нападающий Антон Слепышев с передачи Кирилла Семенова. Шайба была заброшена при игре в равных составах.

Обе команды имели по несколько возможностей реализовать большинство, но не воспользовались ими.

Следующий матч на Олимпиаде сборная России по хоккею проведет в пятницу, 11 февраля, против сборной Дании. Начало матча назначено на 7:10 по московскому времени.