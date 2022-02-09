Илья Лебедев, директор СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта» комитета по физкультуре и спорту Петербурга, оценил выступление Екатерины Локтевой-Загорской на Олимпиаде-2022. Сноубордистка из Петербурга заняла четвёртое место в 1/8 финала состязаний в сноуборд-кроссе и не пробилась в четвертьфинал.

«Не хватило опыта. В групповых заездах большое значение имеет опыт стартов с соперниками суперуровня, — цитирует «Петербургский дневник» Лебедева. — У Кати до Олимпиады было всего два старта на Кубках мира. Она немного растерялась на стартовой секции, хотя вышла из ворот превосходно. Дальше такие опытнейшие соперники ошибок не прощают».

Директор отметил, что средний возраст призёров составляет около 30 лет, а 19-летняя Локтева-Загорская была самой юной участницей соревнований.