Международный союз конькобежцев (ISU) продолжает вести юридические консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) относительно награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Слова представителя пресс-службы организации цитирует агентство ТАСС.

«Вчера в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с МОК», — заявили в ISU.

Напомним, вчера, 8 февраля, МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олипиаде из-за юридических обстоятельств, которые нужно было уточнить у ISU.

На следующий день портал Inside the Games опубликовал информацию о том, что эти консультации связаны с тем, что у кого-то из участников российской команды зафиксирован сомнительный допинг-тест перед Олимпиадой в Пекине.