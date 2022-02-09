Спортивный врач Артем Рыженко рассказал о том, по какой причине понадобилась юридическая консультация ISU и МОК в случае откладывания награждения медалями победителей и призёров командного турнира Олимпиады-2022.

«Катастрофа. По моей информации у наших фигуристов всё-таки что-то более серьёзное, чем каннабис», — написал Рыженко в своем телеграм-канале, отметив, что сейчас юристы консультируются по поводу того, распространяется ли наказание на всю команду и считается ли данный вид соревнования командным, поскольку в этом случае дисквалификация наступает при обнаружении допинга у 2 и более спортсменов.

«Вещество или метод запрещают если оно соответствует 2 из 3 пунктов:

— улучшает спортивные результаты

— может нести вред здоровью спортсмена

— противоречит духу спорта», — отметил Рыженко, добавив, что последний пункт наиболее гибким.

«Тем не менее, скорее всего, речь о реальной запрещенке, а не наркотиках, и вопрос стоит о том, как и кто будет наказан. Есть шанс, что лишат медали и забанят только провинившегося», — заявил Рыженко.