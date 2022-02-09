Совет Международного союза конькобежцев (ISU) будет обсуждать предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании на грядущем конгрессе организации 2022 года на Пхукете.

Информация об этом появилась на портале «Матч ТВ» со ссылкой на предварительную повестку конгресса.

Предложение было сформировано на основе информации от медицинской комиссии ISU по текущему вопросу. В совете предлагают поэтапно повышать возраст начиная с сезона-2023/24: до 16 лет, с сезона-2024/25 — до 17 лет. В следующем сезоне возраст выхода во взрослые останется таким же.

«Совет ISU пришел к выводу, что ради защиты физического и ментального здоровья наиболее необходимым изменением будет постепенное увеличение планки выхода во взрослый уровень с 15 до 17 лет», — цитирует пояснительную часть предложения «Матч ТВ». По мнению совета, постепенное внедрение позволит фигуристам адаптироваться к изменениям и избежать возвращения взрослых фигуристов в юниоры.

Более 86% фигуристов и тренеров, участвовавших в опросе, проголосовали за повышение возрастного ценза.