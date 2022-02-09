Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев высказался об итогах матча против Швейцарии (1:0) на Зимних Олимпийских играх в Пекине.

Слова Яковлева цитирует Sport24.

«Отлично то, что выиграли. Много ненужных удалений было, но это эмоции, первая игра и это Олимпийские игры. Поэтому было так много ненужного штрафа», — сказал Яковлев, добавив, что для такого большого перерыва без игр команда выступила хорошо, после первых смен ушли давление и нервозность в команде.

«Швейцарцы ничем не удивили, мы их знали и готовились. Очень хорошая команда – мы к ним серьезно готовились», — сказал Яковлев, добавив, что на качестве игры сильно сказалось отсутствие игровой практики, поскольку если выпадаешь из игрового ритма, то сложно играть первый матч.

Напомним, Россия обыграла Швейцарию со счетом 1:0.