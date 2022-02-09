Российские шорт-трекистки Анна Вострикова и Екатерина Ефременкова вышли в 1/4 финала в забеге на дистанцию 1000 м на Зимних Олимпийских играх в Токио.

Вострикова стала третьей в своём забеге, но смогла пройти в следующую стадию как обладательница лучшего времени среди третьих мест (1:28.290).

Ефременкова стала второй в своём забеге, проиграв только представительнице Польши Наталье Малишевской. Результат Ефрременковой — 1:29.734.

Также в забегах участвовала третья шорт-трекистка из России Софья Просвирнова, но она не смогла завершить дистанцию, допустив ошибку и врезавшись в борт. Через ее забег вышли дальше итальянка Арианна Фонтана и японка Сумире Кикучи.

Четвертьфинальные забеги на этой дистанции состоятся в пятницу, 11 февраля.