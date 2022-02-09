Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о ситуации с переносом награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из фигуристов.

Железняков опубликовал пост в своем «Инстаграме», где написал, что фигуристы сдавали все пробы перед Олимпиадой — и по приезде, и после прокатов, а сами сидели безвылазно в отеле.

«И вдруг только сейчас у кого-то что-то обнаружили, именно тогда, когда произошло золото в командном турнире. Это юные спортсмены, можно сказать, дети, они чисты и прекрасны!», — написал Железняков, добавив, что никакой допинг не поможет чисто откатать программу — это может понять любой человек, который хоть как-то разбирается в фигурном катании.

«Чушь, бред, провокация. Надеюсь, это только слухи, запущенные «доброжелателями», — заключил Железняков.

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