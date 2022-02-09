Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков не стал реагировать на вопрос журналиста о возможном проблемном допинг-тесте одного из участников командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

Об этом сообщает издание Metaratings.

Специалисту задали вопрос: «Действительно ли, у кого-то из россиян сомнительный допинг-тест?», в ответ он промолчал, а затем бросил трубку, так и не дав комментариев.

Напомним, ранее появилась публикация на портале Inside The games о том, что у одного из членов команды России есть проблемы с допинг-тестом, из-за чего откладывается награждение победителей и призеров командного турнира.

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