Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков не стал реагировать на вопрос журналиста о возможном проблемном допинг-тесте одного из участников командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.
Об этом сообщает издание Metaratings.
Специалисту задали вопрос: «Действительно ли, у кого-то из россиян сомнительный допинг-тест?», в ответ он промолчал, а затем бросил трубку, так и не дав комментариев.
Напомним, ранее появилась публикация на портале Inside The games о том, что у одного из членов команды России есть проблемы с допинг-тестом, из-за чего откладывается награждение победителей и призеров командного турнира.
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