Россиянин Семён Елистратов вышел в финал Олимпиады-2022 в состязаниях по шорт-треку на дистанции 1500 м. Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете в своём полуфинальном забеге показал второй результат (2.13,229), придя к финишу вслед за южнокорейцем Хван Дэ Хуном (2.13,88).

Ещё один россиянин Денис Айрапетян занял в своём забеге третье место (2.10,773) и примет участие в утешительном финале Б.

Финальные забеги пройдут сегодня. В 16:13 стартует утешительный финал, в 16:20 — медальная гонка.