В Пекине (Китай) продолжаются соревнования в шорт-треке. Сегодня, 9 февраля, женская сборная России принимает участие в эстафете на 3000 метров.

Первое место заняла национальная команда Канады. Также в финал вышли представительницы сборной Кореи. Также в забеге участвовали американки. Они заняли четвертое место.

Национальная команда в составе Софьи Просвирновой, Екатерины Ефременковой, Веры Рассказовой, Елены Серегиной и Анны Востриковой не смогла пробиться в финал А. Россиянке выступят в утешительном финале В.

Ранее в финал зимних Олимпийских играх в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1500 метров вышел олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Семен Елистратов. Он показал второй результат в своем забеге, придя к финишу за представителем Южной Кореи Хван Дэ Хуном.

Денис Айрапетян примет участие в утешительном финале Б. Он занял в своем забеге третье место.