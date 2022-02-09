Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Главный тренер мужской сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал новость о том, что результаты командного турнира в фигурном катании могут пересмотреть из-за положительного допинг-теста одного из российских фигуристов.

Специалист высказался после победы в стартовом матче хоккейного турнира Олимпиады в Пекине с национальной командой Швейцарии.

«Узнал новости о фигуристах только перед матчем. Надеюсь, все решится положительно. Наших игроков проверяли на допинг в Новогорске. Наверное, это лучше спросить у доктора. Мы стараемся, чтобы скандала у нас не было«, – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Напомним, сборная России 7 февраля одержала победу в командном турнире фигуристов. Второе место заняла национальная команда США. Тройку призеров замкнули представители Японии. Четвертыми стали канадцы.