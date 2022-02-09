Российских спортсменов, которые находятся на Олимпийских играх в Пекине, попросили внимательно заполнять паспорта АДАМС после ситуации с российскими фигуристами.

Напомним, 7 февраля сборная России по фигурному катанию завоевала золото в командном турнире на Олимпийских играх. 8 февраля должна была пройти церемония награждения, но ее отложили из-за сомнительного допинг-теста одного из спортсменов.

«К нам подошел тренер и попросил, чтобы мы фиксировали чуть ли не каждый шаг в АДАМС. тренеры объяснили это тем, что нужно оградить себя от лишних вопросов со стороны WADA и международных спортивных федераций«, – цитирует одного из членов сборной России Sports.ru.

Спортсмен рассказал, что в команде немного нервная обстановка. Руководство четко не объяснило атлетам, в чем дело.