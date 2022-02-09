В Пекине (Китай) продолжаются соревнования по шорт-треку. Сегодня, 9 февраля, спортсмены приняли участие в гонке на 1500 метров.

Золото на 1500 метров завоевал корейский спортсмен Хван Дэ Хон (2:09.219).

Вторым стал представитель Канады Стивен Дюбуа (2:09.254).

Российский спортсмен Семен Елистратов замкнул тройку призеров (2:09.267). Для определения серебряного и бронзового призера рефери использовали фотофиниш.

Еще один российский спортсмен Денис Айрапетян занял второе место в финале В.

Семен Елистратов – олимпийский чемпион 2014 года в эстафете и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане на дистанции 1500 метров. Также Елистратов выиграл чемпионат мира 2015 года на той же дистанции.