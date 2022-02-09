В четверг, 10 февраля, на Олимпиаде-2022 будет разыграно 8 комплектов медалей в 7 видах спорта. Представляем вам все соревнования Игр-2022 10 февраля. Красным выделены медальные старты.

4:05. Кёрлинг, женщины. Россия – США

В 4:05 стартует первая сессия группового раунда турнира по кёрлингу среди женщин. Команда скипа Алины Ковалёвой проведёт первую игру против США. В это же время состоятся матчи Великобритания – Швейцария, Дания – Китай, Швеция – Япония.

4:30. Фигурное катание, мужчины. Произвольная программа

По итогам короткой программы у мужчин первое место занимает американец Нэйтан Чен. В тройку входят Юма Кагияма и Шома Уно из Японии. Россиянин Евгений Семененко идёт седьмым, Марк Кондратюк – десятым, Андрей Мозалёв – 23-м.

4:30. Сноуборд, женщины. Хаф-пайп

По итогам вчерашней квалификации определились 12 участниц финала в хаф-пайпе у сноубордисток. Три этапа финала стартуют в 4:30, 4:58 и 5:25. Россиянок в этом виде не представлено.

5:30. Горные лыжи, мужчины. Комбинация, скоростной спуск

Первый этап комбинации у горнолыжников – даунхилл — стартует в 5:30. Россиян в этой дисциплине не представлено.

6:15. Сноуборд, мужчины. Сноуборд-кросс, предварительные этапы

В 6:15 стартуют предварительные заезды в сноуборд-кроссе у мужчин. Единственным представителем России в этом виде стал Даниил Донских, который на первом этапе получил 30-й стартовый номер из 32 участников.

В 7:10 пройдёт второй этап квалификации, в 9:00 запланирована 1/8 финала, в 9:37 – 1/4 финала, в 9:58 – 1/8 финала.

7:10. Хоккей, мужчины. Швеция – Латвия

Матч Швеция – Латвия станет стартовым в группе C.

9:05. Кёрлинг, мужчины. Россия – Китай

Второй матч кругового раунда у мужчин Россия проведёт против хозяев Олимпиады сборной Китая. В одно время также состоятся встречи США – Швеция, Норвегия – Канада и Великобритания – Италия.

9:15. Горные лыжи, мужчины. Комбинация, слалом

В 9:15 состоится второй этап в мужской комбинации – слалом. По его итогам будут разыграны медали. Россиян в этом виде представлено не будет.

10:00. Лыжные гонки, женщины. 10 км, классика

Лыжницы выйдут на старт 10-километровой гонки – третьего соревнования после скиатлона и спринта. «Разделку» классическим стилем пробегут Лилия Васильева (стартовый номер 9), Татьяна Сорина (номер 42), Юлия Ступак (номер 52) и Наталья Непряева (номер 60). Последняя на Играх-2022 стала серебряным призёром в скиатлоне.

10:15. Сноуборд, мужчины. Сноуборд-кросс, финал

Финальные заезды в сноуборд-кроссе стартуют в 15:15. Сперва сноубордистов ждёт утешительный финал, а после его окончания – медальная гонка. Все предварительные этапы у мужчин пройдут также сегодня и начнутся в 6:15.

11:40. Хоккей, мужчины. Финляндия – Словакия

Мужские сборные Финляндии и Словакии проведут свой первый матч на Олимпиаде.

13:00. Скелетон, мужчины. Заезды 1-2

Скелетонисты проведут 10 февраля два стартовых заезда. За медали попробуют побороться в том числе Россияне Даниил Романов, Евгений Рукосуев и олимпийский чемпион-2014 Александр Третьяков.

14:00. Фристайл, микст. Акробатика

Состязания в лыжной акробатике среди смешанных команд пройдут в два этапа. Первый начнётся в 14:00, второй – в 14:50.

15:00. Конькобежный спорт, женщины. 5000 м

12 конькобежек разыграют медали на дистанции 5000 м. От России дистанцию побежит Наталья Воронина, которая выйдет на старт в третьем забеге.

16:10. Хоккей, мужчины. США – Китай, Канада – Германия

Две североамериканские сборные сыграют в группе A. США встретится с хозяевами Игр сборной Китая, а Канада сыграет с серебряным призёром предыдущей Олимпиады – сборной Германии.

16:30. Санный спорт, эстафета

В рамках эстафеты состоятся заезды сборных, состоящих из одиночника, одиночницы и двойки.