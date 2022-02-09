Известное издание The Guardian сообщает, что вещество, которое было найдено в допинг-пробе одного из российских фигуристов, выигравших командный турнир на зимних Олимпийских играх в Пекине, не может считаться препаратом, который способно улучшить результат спортсмена.

Источник заявляет, что юридические споры идут по сих пор. Ситуация возникла из-за того, что ответственные лица не могут прийти к общей точке зрения по поводу того, было ли вещество взято во время Олимпиады или перед ней.

Ранее появилась информация о том, что церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира была отложена из-за сомнительного допинг-теста одного из спортсменов сборной России. Международные олимпийский комитет и Международный союз конькобежцев не могут прийти к общей точке зрения. Вопрос обещают решить в самое ближайшее время.