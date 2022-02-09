Главу ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусом. «Петербургский дневник» со ссылкой на ФАН сообщает, что политик был в состоянии средней тяжести вчера, 9 февраля.

В настоящее время Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице Москвы. За ним наблюдают врачи. Однако пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин не подтвердил данные источника в сфере здравоохранения. Он отметил, что политик продолжает работать.

«Не на аппарате, средняя тяжесть. «Корона» пока не подтверждена. Температура 36,6. Н это вчерашние данные«, – заявил источник.

Ранее сообщалось, что на фоне коронавируса у Владимира Жириновского развилось поражение 50-75 процентов легких. Ранее Жириновский сделал несколько прививок от инфекции.