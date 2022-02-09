Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительный тест на запрещенные вещества. Об этом сообщает Inside the Game.

Однако информацию о препарате не могут распространить, так как фигуристке нет 16 лет. Согласно правилам Всемирного антидопингового кодекса, личность Валиевой нельзя раскрывать, если она виновна в нарушении антидопинговых правил. Напомним, Камиле 15 лет.

Именно положительный тест Валиевой, по информации источников, стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию на Олимпиае в Пекине.

Российские фигуристы обошли национальную команду США на 9 баллов и досрочно завоевали золото. Камила Валиева выиграла короткую и произвольную программы с большим отрывом от соперниц.