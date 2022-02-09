Российский журналист, ведущий и спортивный комментатор Василий Конов считает, что ничего страшного в ситуации с вероятным положительным тестом Камилы Валиевой на запрещенные вещества нет. Об этом специалист заявил в своем телеграм-канале.

Конов попросил всех спокойно отнестись к сложившейся ситуации. По словам Василия, на данный момент, информация звучит страшно, но таковой не является.

«Без истерик, выдохните, будут детали, и вы поймете, что никакой трагедии нет«, – заявил Конов.

Напомним, церемонию награждения российских фигуристов, одержавших победу в командном турнира на Олимпийских играх в Пекине перенесли из-за сомнительного теста на запрещенные вещества у одного из спортсменов сборной России. Inside the Games сообщает, что это была Камила Валиева.

Напомним, российские фигуристы досрочно выиграли командный турнир, обойдя команду из США на 9 баллов.