Допинг-проба Камилы Валиевой, которая показала наличие запрещенного вещества, была сдана фигуристкой в декабре. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микро-дозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей«, – цитирует источника «Чемпионат».

Напомним, ранее появилась информация о том, что организаторы соревнований перенесли церемонию вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине из-за сомнительного допинг-теста 15-летней спортсменки из группы Этери Тутберидзе.

Сборная России досрочно одержала победу в командном турнире на ОИ-2022, обойдя ближайших преследователей – национальную команду США, на 9 баллов.