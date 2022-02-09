Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на сообщения о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой, из-за которого было отложено награждение призеров и победителей командного турнира на Олимпиаде в Пекине.

Информацию о тесте сообщает портал Inside The Games, подробности со ссылкой на анонимный источник публиковал «Чемпионат».

«Если вещество найденное в пробе Валиевой не влияет на спортивный результат…. Пищевая добавка? Минимальная концентрация? Как попала в организм?», — задался вопросами Губерниев в своем телеграм-канале.

Официальных заявлений по поводу ситуации Валиевой пока не было, президент ФФККР после вопроса о допинг-тесте кого-то из российских фигуристов не стал разговаривать с журналистами.

Валиеву и других лишают золота Олимпиады из-за допинга. Live!