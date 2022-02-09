Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможной положительной допинг-пробе у Камилы Валиевой.

«Я не верю! Нет! Нет! Не верю! Этого не может быть, она маленькая девочка! Ну что вы? Я не верю в этом безумие. Этого просто не может быть. Она замечательная девочка и спортсменка. Камила ничего не принимала. Я уверена, нас все обойдет стороной. Золотая медаль будет наша, вот увидите», – цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

Напомним, сомнительный тест на запрещенные вещества стал причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В понедельник сборная России выиграла командный турнир на Играх в Пекине.