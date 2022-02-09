Запрещенный препарат, найденный в пробе Камилы Валиевой, используется для лечения кардиоологических проблем и никак не влияет на повышение спортивных результатов.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники.

Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество в микро-дозе, а также время ее сдачи — декабрь 2021 года.

Первым информацию о положительном допинг-тесте Валиевой сообщил портал Inside The Games. По данным источника, награждение российских фигуристов золотом командного турнира Олимпиады-2022, а также призеров соревнований было отложено из-за проблем с допинг-пробой кого-то в сборной России. Позднее портал опубликовал данные, что проба принадлежит Камиле Валиевой.