Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

Сборная России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Фото: ОКР

У российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили запрещенное вещество в допинг-пробе, сданной в декабре. Об этом сообщает Inside the Games.

Спортсменка выиграла золото в составе команды сборной России на Олимпиаде в Пекине. Есть вероятность, что эту награду отберут. Разберемся, как это повлияет на общий медальный зачет ОИ-2022 по состоянию на 9 февраля.

На данный момент в рейтинге лидирует Германия. Спортсмены завоевали 5 золотых и 3 серебряных медали.

Сборная России идет на восьмом месте в общем зачете. В активе команды 2 золотые медали, 3 серебряные и 6 бронзовых.

Национальная команда США завоевала 1 золотую медаль 5 серебряных и 1 бронзовую.

Если золото сборной России отдадут национальной команде США из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, то российские спортсмены опустятся на двенадцатую строчку рейтинга, а американцы поднимутся на шестую.