Российский журналист Василий Конов высказался о ситуации с допинг-тестом Камилы Валиевой и назвал вещество, которое было найдено у нее в пробе.

В своем телеграм-канале Конов призвал всех сохранять спокойствие.

«Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем. Найден в одной единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего», — написал Конов, напомнив, что тот же препарат был найден у бобслеистки Надежды Сергеевой на Олимпиаде в Корее и ее в конце оправдали. Спортсменка доказала, что препарат оказался в организме без ее ведома.

«Нет никакого допинга в общепринятом понимании. Нет! Этот сердечный препарат никак не влияет на четверные и спортивные показатели. Оставьте сейчас Камилу в покое», — написал Конов.